Что будет, если частица Солнца попадет на Землю: видео и факты

В древности люди поклонялись Солнцу как богу жизни , но современная наука знает , что мощь нашего светила может однажды стереть человечество с лица планеты. Но что произойдет , если ученым каким-то образом удастся телепортировать на Землю крошечный кусочек Солнца?

Читая обо всех удивительных открытиях в пределах Солнечной системы, которые за последний год совершили астрономы, может показаться, что Солнце незаслуженно забыто. Но это не так! Несмотря на то, что времена языческих культов давно миновали, люди продолжают по‑своему поклоняться Солнцу, внимательно изучая его структуру и особенности поведения. Наибольшую опасность для современного человечества представляют солнечные вспышки, которые способны буквально уничтожить значительную часть орбитальной, да и наземной инфраструктур. Но что произойдет, если каким-нибудь гипотетическим способом небольшой фрагмент звезды попадет на нашу планету?

На самом деле, вопрос куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Если говорить кратко, то человечеству в любом случае наступит конец, потому что сейчас в мире не существует систем и программ, способных защитить нас даже от маленькой толики ярости «солнечного божества». Однако в зависимости от того, какая именно часть Солнца попадет на Землю, изменится и сценарий гибели мира.

Хромосфера

Хромосфера — это внешняя оболочка Солнца, толщина которой составляет примерно 2000 км. Ее верхняя граница, в отличие от представлений масс-медиа, не имеет четко выраженной гладкой границы: звезда испещрена тонкими иглами горячих выбросов, так называемых спикул. Одновременно светило извергает 60−70 000 таких «шипов». Чем выше хромосфера, тем она горячее: у основания ее температура достигает 3700оС, а в верхних слоях порядка 19 500 оС.

Плотность хромосферы в миллион раз меньше, чем плотность атмосферы Земли, а потому давление на нашей планете мгновенно уничтожит ее фрагмент. Казалось бы, катастрофа миновала? Как бы не так: образовавшийся вакуум заполнит воздух, породив ударную волну, которая в состоянии разорвать человека на куски.

Фотосфера

Именно фотосфера образует видимую поверхность Солнца. Это очень тонкий слой: по разным оценкам, его толщина составляет от 100 до 400 км. Из нее исходит основная часть оптического излучения звезды, благодаря которому астрономы могут рассчитать размеры Солнца, расстояние от него до тех или иных космических объектов и т. д. Она также обладает намного меньшей плотностью, но из-за нагрева фрагмент фотосферы не разрушится при попадании на Землю. Вместо этого он будет испускать кратковременный, но невероятно интенсивный свет — обычно мы наблюдаем его с дистанции примерно в 148 миллионов километров. Конечно, если вы будете находиться поблизости, то фотосфера моментально изжарит вас. Но как только образец остынет, он тут же превратится в безопасный для человека инертный газ.

Корона

Внешняя оболочка Солнца по факту состоит из плазменных протуберанцев, извергающих частицы ионизированной плазмы и потоки энергии на миллионы километров вокруг. Если ее образец попадет на Землю в том же виде, что и на самом светиле, то давление, удерживающее плазму вместе, моментально исчезнет. Как результат — мощнейший термоядерный взрыв, в котором все живое сгорит в огненном аду.

Ядро

Разумеется, самая впечатляющая смерть — это смерть от фрагмента солнечного ядра. Его плотность в 6,6 раз выше плотности осмия, самого плотного металла Земли, а температура достигает 14 миллионов градусов Цельсия! В нем постоянно протекает термоядерная реакция, известная как «протон-протонная», где из четырех протонов получается изотоп гелия, гелий-4. При этом каждую секунду в излучение превращается 4,26 тонн плотного вещества — подобное трудно даже представить. Не будем портить вам впечатление: завершающая часть видео, в которой небольшой фрагмент ядра попадает на Землю, представляет собой нечто невероятное.